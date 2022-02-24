النفط يتجاوز 105 دولارات مع بدء غزو أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط اليوم (الخميس) بنسبة تتجاوز 8%، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 8.5% لتصل إلى 105.3 للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل بنسبة 8% لتصل إلى 100.1 دولار للبرميل.
ونقلت وكالة روسية عن بوتين القول:«إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط».
وأضاف الرئيس الروسي: «روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا»، داعيا أوكرانيا لـ«وضع السلاح»، ومشدداً بالقول إن حلف الأطلسي توسع أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.
وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه «في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور».
وحذر من أن «سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء»، قائلا: «أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا ستؤدي إلى نتائج لم يروها».
وأضاف: «تحركاتنا دفاع عن النفس ضد تهديدات أكبر من المشكلات التي نعيشها حاليا».
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