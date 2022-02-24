اخبار الرياضه السعوديه «مُصعب» يحترف في الدوري الإسباني

محمد بن مسعود - الدمام - وقع اللاعب السعودي الشاب مصعب وصفي عقداً احترافياً مع نادي أونيون فييرا الإسباني لمدة عام، بعد خوضه مرحلة إعداد وتجهيز مع الفريق الأول خلال الشهرين الماضيين.

وقام بتوقيع العقد مع اللاعب رئيس نادي أونيون فييرا الإسباني خوان فرانسيسكو راموس غارسيا بمقر النادي في مدينة لاس بالماس دي غران الواقعة في جزر الكناري بإسبانيا، وبحضور مدير الرياضة في النادي فرانسيسكو تو هيو.

ويمتاز اللاعب مصعب وصفي بطول القامة واللعب بكلتا القدمين والمهارات الفردية العالية والسرعة والدقة في التسديد والتمرير والدهاء الكروي واللعب الجماعي مع الفريق، والفكر الاحترافي والنضج الكروي.

ومن المتوقع أن يقوم مدرب الفريق الإسباني انجيل لويس كماتشو بإشراك صانع اللعب السعودي مصعب وصفي في مباراة الفريق الرسمية القادمة أمام فريق فييرا ضمن دوري الدرجة الثالثة الإسباني الأربعاء المقبل.

من جهته أبدى اللاعب مصعب وصفي سعادته بتوقيعه مع نادي أونيون فييرا الإسباني، وقال: «أسعى جاهداً لإثبات قدراتي مع فريقي أونيون فييرا وحجز مركز أساسي في الفريق حتى أخوض مزيدا من المباريات الرسمية وأبرز موهبتي وأظهر إمكاناتي الكروية وأكون خير مُمثل لبلدي في إسبانيا من خلال تقديم المستويات الجيدة وأكون عنصرا فعالا مع الفريق، وأحب أن أشكر رئيس النادي وجميع منسوبي النادي ووكيل أعمالي الإسباني رافي دسواني».

وكان مصعب وصفي قد الخليج 365 له خوض تجربة فنية جيدة مع نادي الكركون الإسباني مطلع عام 2020، ولكن مع بدء انتشار جائحة كورونا في إسبانيا والعالم عاد اللاعب وصفي للسعودية والتزم خلالها ببرنامج إعدادي مُكثف على مستوى عالٍ في أحد الأندية الخاصة بمدينة جدة قبل أن يعود مُجدداً لإسبانيا خلال شهر ديسمبر الماضي 2021، وخلال تجربته الميدانية الماضية في نادي الكركون الإسباني، أظهر التقرير الفني الذي تم منحه له من قبل الإدارة الفنية لجهاز كرة القدم في النادي أن اللاعب مصعب وصفي يملك مستوى فنيا عاليا ويمتاز بقدرته على التكيف مع الكرة الإسبانية من خلال مهاراته الفردية المُتميزة واللياقة البدنية العالية والسرعة وإجادته للعب بنظام المجموعة، ليقوم بعدها وكيل أعماله الإسباني رافي دسواني، وهو الوسيط المُسجل لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم والكشاف المُعتمد للمواهب في عدد من الأندية الإسبانية، بإيجاد فرصة احترافية للاعب مصعب وصفي في نادي أونيون فييرا الإسباني، بنهاية عام 2021.

يُذكر أن نادي أونيون فييرا الإسباني تأسس في عام 1962 بمدينة لاس بالماس دي غران الواقعة في جزر الكناري بإسبانيا ويضم قرابة 700 لاعب، ويعتبر من أبرز الأندية في المنطقة الذي يُنتج المواهب حيث يولي النادي اهتماماً كبيراً بالفئات العمرية منذ الصغر وحتى الفريق الأول، ويرأس مجلس إدارة النادي خوان فرانسيسكو راموس غارسيا، ويشغل فرانسيسكو تو هيو مديرا للرياضة في النادي.