الأمير محمد بن عبد العزيز يستقبل مدير وأعضاء مجلس إدارة فرع هيئة الصحفيين بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة الدكتور علي بن إبراهيم خواجي، وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
وأكد سموه أهمية تنسيق العمل الإعلامي بما يبرز الإرث التاريخي والثقافي والمقومات الطبيعية والسياحة والفرص الاستثمارية بالمنطقة، وما تشهده من نهضة تنموية واقتصادية في جميع المجالات في ظل الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى جانب دعم برامج تطوير المهارات والقدرات لدى الممارسين بما يمكنهم من تقديم الرسالة الإعلامية المفيدة والمؤثرة.
وجرى خلال اللقاء استعراض المقترحات والأنشطة التي سيقدمها فرع الهيئة بالمنطقة خلال الفترة القادم.
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