إيقاف أعمال القطع الصخري بمكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إيقاف تصاريح أعمال القطع الصخري ، لحين الانتهاء من إصدار الكود الخاص بالقطع الصخري من الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضحت الأمانة أنه من منطلق معالجة السلبيات في تنفيذ المباني بالمناطق الجبلية والحد من مخاطرها تم إيقاف تصاريح القطع الصخري مؤقتاً لحين الإنتهاء من الضوابط اللازمة وإصدار الكود الخاص بالقطع الصخري بالمشاركة مع الهيئة الملكية بمكة المكرمة و المشاعر المقدسة .

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