اخبار دوليه – النفط يتجاوز 105 دولارات للبرميل بعد هجوم روسي على أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - صعدت أسعار النفط اليوم الخميس وتجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014 بعد هجوم روسي على أوكرانيا أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وصعدت أسعار خام برنت 8.24 دولار أو 8.5 بالمئة إلى 105.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش.

وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 7.78 دولار أو 8.5 بالمئة إلى 99.88 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أغسطس آب ويوليو تموز 2014 على الترتيب.

وروسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا وتوفر نحو 35 بالمئة من إمدادات الغاز الأوروبية.

وتجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في فيينا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قد تؤدي إلى رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانية.

ويحذر محللون من ضغوط تضخم على الاقتصاد العالمي نتيجة بلوغ النفط 100 دولار للبرميل، لا سيما في آسيا التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة.