اخبار الخليج – معالي الشيخة مي تستقبل سعادة السفير الياباني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها اليوم الموافق 24 فبراير 2022م سعادة السفير الياباني السيد مياموتو ماسايوكي يرافقه الدكتور أكينوري ويسوغي المتخصص في الحضارات القديمة والتنقيب من جامعة كنازاوا اليابانية، حيث جرى التطرق إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.

توقّف الاجتماع عند نتائج تنقيبات البعثة اليابانية في مملكة البحرين بالتعاون مع هيئة الثقافة والتي بدأت عام 2015م في وادي السيل وتطوّر عملها ونتائجه في عام 2020م باستخدام التكنولوجيا العلمية الحديثة في مسح وتنقيب مواقع دلمونية في المملكة. كما أكّد الطرفان على أهمية تدريب الكوادر البحرينية كي تكون مؤهّلة لعملية التنقيب، بالإضافة لأهمية التعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة والذي يقوم بالترويج والحفاظ للتراث المادي الذي تحتضنه الدول العربية.

كما أطلعت معاليها سعادة السفير على جديد الحراك الثقافي وخاصة جديد البنية التحتية الثقافية ومهرجان ربيع الثقافة الذي يبدأ يوم 25 فبراير الجاري مع عرض «إخناتون غبار النور» الآتي من جمهورية مصر العربية، متمنية أن يُنفيذ المشروع الطموح بتشييد المقرّ الدائم للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي قرب مستوطنة سار والذي صمّمّه المعماري الياباني العالمي تداو آندو.

من جانبه شكر سعادة السفير الياباني معالي الشيخة على عمل هيئة البحرين للثقافة والآثار مرحباً بالتعاون المثمر في مجال التنقيب كما أدى استعداه الدائم للتعاون من أجل المساهمة معاً في الارتقاء بالحراك الثقافي في البحرين.