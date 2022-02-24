شكرا لقرائتكم خبر عن غامبيا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية في غامبيا الدكتور مامادو تنغارا، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم: إن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة اكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وكان فخامة رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، قد استقبل معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان ، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب غامبيا الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

من جهته عبر معالي الأستاذ أحمد قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة والاخوية بين البلدين.