شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج "الهدر الغذائي" ينبّه من العادات الشرائية الخاطئة لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير البرنامج السعودي للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، أن حملة المشاركة المجتمعية تهدف إلى التوعية والحد من هدر الأطعمة ، مبينا أن الحملة تساهم بالتقليل من هذا الهدر كما أنها تستهدف أن تكون متزامنة مع بداية موسم شهر رمضان المبارك والذي تكثر فيه العادات الخاطئة سواء في التسوق أو إعداد كميات كبيرة من الأطعمة على مائدة الإفطار .

وقال خلال ورشة عمل بعنوان المشاركة المجتمعية بالحملة للتوعية للحد من الفقد والهدر الغذائي ، الفرص والتحديات بالقطاع الحكومي ، نظمتها المؤسسة العامة للحبوب ، أن الحملة تقوم بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة ومن أبرزها وزارة التعليم والتي تسعى تلك الشراكة إلى تسهيل وصول الحملة إلى عدد كبير من الفئات المجتمعية بما فيها أصحاب العائلات .

وقال تهدف هذه الحملة إلى تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية. دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء وسبل الحد منهما.

وتتناولت الورشة عددا من المحاور أبرزها التعريف بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي ، والحملات التوعوية والمسؤولية المجتمعية ، ومميزات والتزامات الشراكات المجتمعية .