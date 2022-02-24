اخبار دوليه – جنرال بريطاني متقاعد: بوتين عازم على استعادة الاتحاد السوفييتي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجنرال البريطاني السير ريتشارد شيريف النائب السابق للقائد الأعلى لحلف «ناتو» أن غزو روسيا لأوكرانيا يجب أن يغير «عقلية» رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، محذراً من أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم على استعادة الاتحاد السوفياتي، الذي انقسم إلى 15 جمهورية عندما انهار عام 1991.

وفي حديثه إلى برنامج «توداي» على قناة «بي بي سي»، قال السير ريتشارد إن المملكة المتحدة قد تكون في حالة حرب مع روسيا قريباً، حيث سيُجبر الجنود البريطانيون على «حراسة الأسوار» ومحاربة قوات بوتين على جبهة جديدة في أوروبا الشرقية.

وأردف الجنرال البريطاني: «هناك احتمال أننا كأمة سنخوض قريباً حرباً مع روسيا. يجب علينا في هذا البلد أن ندرك أن أمننا لا يبدأ من منحدرات دوفر البيضاء، بل يبدأ في غابات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا».

وسأل نيك روبنسون خلال اللقاء السير ريتشارد عما إذا كان من المتوقع أن يقاتل البريطانيون و«أطفالهم وأحفادهم» الروس، فأجاب: «بالتأكيد. إذا وضعت روسيا خطوة واحدة في أراضي ناتو فنحن جميعاً في حالة حرب مع روسيا.

تقول المادة 5 (من معاهدة الحلف) إن الهجوم على أحد دوله هو هجوم على الجميع، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا بشكل أساسي، ولهذا أقول إن دفاعنا يبدأ في المملكة المتحدة على حدود ناتو الشرقية».

وأضاف: «من المحتمل جداً أن ينتقل (الغزو الروسي) إلى دول ناتو ويؤدي إلى حرب مع ثلاثين دولة»، لكنه حذر من أن بريطانيا أو«ناتو» لا يمكن أن ينتشروا في أوكرانيا «لأن ذلك سيعجل بحرب عالمية ثالثة».

وتابع الجنرال: «نحن بحاجة للنظر إلى أمننا. يجب علينا حقاً إدارة الأسوار في أوروبا الشرقية كتحالف. يجب أن تدرس حكومتنا بعناية ما يجب القيام به لتعزيز الشرق وإرسال أقوى إشارة بأن ناتو مستعد وراغب في الدفاع عن أراضيها».