اخبار دوليه – حلف الأطلسي يعقد قمة غدا الجمعة لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال دبلوماسيون إن حلف شمال الأطلسي سيعقد اجتماعا لقادة الدول الأعضاء وعددهم 30 يوم الجمعة لبحث خطواته التالية بعد أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.

ولم يتضح على الفور من الذي سيحضر فعليا ومن الذي سيشارك عبر الإنترنت. وسيكون العديد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالفعل لحضور قمة الاتحاد لكن ذلك لن يشمل كندا وتركيا العضوين في الحلف.