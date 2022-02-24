محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي أن اثنتين من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف مما تسبب في سقوط ضحايا.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – إصابة سفينتي شحن روسيتين في ضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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