اخبار الخليج – مستشار الألماني: روسيا ستدفع الثمن غاليا بسبب «حرب بوتين»

محمد بن مسعود - الدمام - قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس إن العقوبات الغربية ستضمن أن تدفع روسيا «الثمن غاليا» بسبب هجومها على أوكرانيا وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب «خطأ فادحا».

وأضاف شولتس في تصريحات للصحفيين في برلين «بوتين يجلب العناء والدمار لجيرانه المباشرين، إنه ينتهك سيادة وحدود أوكرانيا».

وتابع «إنه يعرض حياة عدد لا يحصى من الأبرياء في أوكرانيا للخطر – وهم شعب شقيق لروسيا. وفي نهاية المطاف، يعرض نظام السلم في قارتنا للخطر. لا يوجد مبرر لكل هذا. إنها حرب بوتين».