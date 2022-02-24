اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بالأعياد الوطنية لدولة الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بفضل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين ، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه .

وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن الاعتزاز والفخر بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في توثيق عرى التضامن والتعاون الخليجي والعربي، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ، وفي ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثتها معالي رئيسة مجلس النواب إلى معالي السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ، تضمنت أسمى آيات التهاني وأحر التبريكات ، بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة ، اليوم الوطني 61 والذي يحتفل به يوم 25 فبراير من كل عام ، والذكرى 31 للتحرير .

كما بعثت معالي رئيسة مجلس النواب ببرقية تهنئة مماثلة إلى سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين ، سائلة معاليها المولى عز وجل أن يحفظ ويسبغ على الشعب الكويتي الشقيق وقيادته موفور الصحة والسعادة ، وأن يحقق لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء ، ومتمنية معاليها للعلاقات الأخوية الوطيدة والمميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار.