«الجوازات» تتيح إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر «أبشر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
قالت المديرية العامة للجوازات، إنه تم توفير خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر، وذلك لتسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن الفئة المستهدفة من تلك الخدمة هم أصحاب العمل للعمالة التجارية.
كما أوضحت مديرية الجوازات مميزات تلك الخدمة وهي:
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– إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة
– إصدار التأشيرة إلكترونياً
– الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية المقيم
وأشارت المديرية إلى أن الهدف من تطوير الخدمة هو:
– إدارة بلا ورق
– تسهيل الإجراءات
– التحول الرقمي
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