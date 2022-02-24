بعد الإجازة المطولة.. عودة الطلاب لمقاعد الدراسة الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – تبوك

يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة في تمام الساعة الثامنة من صباح الأحد القادم، وذلك بعد انتهاء 5 أيام من الإجازة، بدأت بإجازة يوم التأسيس (الثلاثاء الماضي) ثم الإجازة المطولة التي بدأت أمس الأربعاء.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك -عبر تويتر- أنه «تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 1443/7/26هـ، الحصة الأولى من اليوم الدراسي؛ عند الساعة الثامنة صباحًا، وذلك في جميع المراحل الدراسية في مدارس منطقة تبوك كافة».

يشار إلى أن الطلبة بدأوا من أمس الأربعاء إجازة أسبوعية مطولة تنتهي بنهاية يوم بعد غد السبت، إضافة إلى إجازة ذكرى يوم التأسيس يوم الثلاثاء الماضي.