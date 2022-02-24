إبقاء مسمى «مهندس تقني» لخريجي بكالوريوس الكليات التقنية

محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : دقت ساعة الصفر.. روسيا تباشر غزو أوكرانيا وبوتين يحذر أمريكا والناتو من أي تدخل ويهدد بالرد على الفور وانفجارات عنيفة تهز أرجاء أوكرانيا

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