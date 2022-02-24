رابطة الدوري الأمريكي: لا نريد نيمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

رد دون جاربر، رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، على تصريحات النجم البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقوله إن الرابطة لا ترغب في جلب لاعبين كبار بالسن إلى الدوري الأمريكي من أجل الاعتزال.

وكان نيمار، الذي يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، قد قال إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده.

وأضاف نيمار البالغ عمره ثلاثين عاما: «أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل. الموسم هناك أقصر لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر».

ورد جاربر على ما ذكره نيمار، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لسنا بحاجة إلى إحضار لاعب مشهور في نهاية مسيرته لأنه يريد الاعتزال، عندما غادر زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الأمريكي إلى إيطاليا، لم يقل أحد إنه جاء ليعتزل هنا».

وأضاف: «نريد أن نركز على اللاعبين الشبان الذين يأتون إلى هنا في بداية مسيرتهم ويجعلون مسابقتنا أفضل، وإذا لم يأت اللاعبون لتقديم مساهمة كبيرة واحترام الدوري والجماهير، فنحن لا نريدهم».