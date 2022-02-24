شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مالي الانتقالي يستقبل المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة رئيس جمهورية مالي الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان .

ونقل معاليه خلال اللقاء لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.