القائم بأعمال وفد المملكة لدى الأمم المتحدة يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات التقى القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، اليوم في مقر الوفد بنيويورك، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديما اليحيى. وناقش الجانبان خلال اللقاء عمل وأهداف منظمة التعاون الرقمي، ودور المملكة كعضو مؤسس بالمنظمة. حضر اللقاء رئيسة اللجنة اللجنة الاقتصادية والمالية ( اللجنة الثانية ) ريم العمير.

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