شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية لمكافحة التستر في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة المدينة المنورة أمس جولات تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية والأسواق الشعبية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات الممثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الداخلية، بهدف الرقابة والمتابعة لمخالفي نظام التستر في الأنشطة التجارية التي تشير تقنيات الذكاء الاصطناعي بوجود تستر تجاري، فيها حيث تعتمد المرحلة الجديدة لمكافحة التستر التجاري على الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات والبيانات لرصد حالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم .

ودعا فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.