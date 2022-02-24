محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات افادت وسائل إعلام أوكرانية عن أنباء عن ضربات صاروخية روسية استهدفت مقرات القيادة والسيطرة في العاصمة كييف. واشارت الى انفجارات ناجمة عن قصف استهدف مستودعات ومنشآت عسكرية للجيش الأوكراني في كييف وأوديسا وكراماتورسك وبلدات أخرى. وتحدثت عن نزوح جماعي لسكان العاصمة الاوكرانية كييف.

كانت هذه تفاصيل خبر نزوح جماعي لسكان العاصمة الأوكرانية مع بدء الهجوم الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.