محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
تخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار، الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن شن “عملية عسكرية” في أوكرانيا.
وسجل سعر برميل برنت 100.04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.
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كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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