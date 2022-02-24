أسعار النفط ترتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

تخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار، الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن شن “عملية عسكرية” في أوكرانيا.

وسجل سعر برميل برنت 100.04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.