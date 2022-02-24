غوتيرش يناشد بوتن: باسم الإنسانية أعد قواتك لروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وقف الحرب التي أعلنها في شرق أوكرانيا.
وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: “الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا”.
وأضاف أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي، وفق ما نقلت “رويترز”.
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس أن روسيا باشرت “هجوما واسع النطاق” مع ضربات على مدن عدة في البلاد بعد سماع دوي سلسلة من الانفجارات.
وكتب كوليبا في تغريدة “تتعرض مدن أوكرانية هانئة لهجوم. إنه عدوان. أوكرانيا ستدافع وستنتصر. بإمكان العالم ان يردع بوتن ويجب أن يفعل. حان وقت التحرك الآن”.
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وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بأن “العالم سيحاسب روسيا” على هجومها في أوكرانيا محذرا من أنه سيتسبب بـ”بخسائر بشرية كارثية”.
وسيلقي بايدن كلمة الخميس حول “العواقب” التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه “هجوم غير مبرر” على ما جاء في بيان بعد إعلان الرئيس الروسي عمليته العسكرية.
ومن جانبه ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بقوة بالهجوم الروسي “الطائش وغير المبرر” على أوكرانيا، وقال إن أعضاء الحلف سيجتمعون لبحث التعامل مع عواقب “الأعمال العدوانية” التي أقدمت عليها موسكو.
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