محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.
وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”.
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: “فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة”، حسبما نقلت “رويترز”.
وناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه للبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.
أخبار قد تهمك
واعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تستهدف “الطغمة الحاكمة في كييف” بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن “عملية عسكرية” في أوكرانيا.
وذكر نيبينزيا في ختام خطابه أمام مجلس الأمن الدولي: “لسنا عدوانيين تجاه الشعب الأوكراني بل حيال الطغمة الحاكمة في كييف”.
قد يهمك أيضاً :-
- غوتيرش يناشد بوتن: باسم الإنسانية أعد قواتك لروسيا
- أوكرانيا: بوتن بدأ حربا عدوانية واسعة.. وسننتصر
- برميل النفط يتخطى 100 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات
- روسيا تبدأ غزو أوكرانيا
- اخبار دوليه - بايدن: العالم سيحاسب روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من رئيس أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.