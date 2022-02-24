أوكرانيا: بوتن بدأ حربا عدوانية واسعة.. وسننتصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

علق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، صباح الخميس، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوكراني: “بدأ بوتن للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. تتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.

وأضاف كوليبا: “هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتن ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأفادت وكالة إنترفاكس بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب، كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.

وفي كلمة متلفزة، أجاز الرئيس الروسي عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

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وأشار الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات، ومن “مشكلات أكبر من الموجودة اليوم”.