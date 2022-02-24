شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تستضيف اجتماع عمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس أعمال الاجتماع السادس والعشرين لعمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة جدة ، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان .

ورحَّب الدكتور الحميدان في بداية الاجتماع بالمشاركين مثمِّنًا الجهود التي تقدمها الحكومة الرشيدة في خدمة التعليم بالمملكة، ومهنئًا الجميع بيوم التأسيس الذي تحتفي به بلادنا هذه الأيام .

من جهته أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة الدكتور عيسى السلمي أن عمادات القبول والتسجيل تلعب دورًا محورياً في خدمة الطلاب والطالبات في الجامعات، وأن هذه اللقاءات والنقاشات لها أهمية كبيرة في دعم وتطوير العملية التعليمية بالجامعات السعودية.

واستعرضت جلسات ومحاور الاجتماع عددًا من التوصيات، وما تم حيالها لتحديد الرؤية والأهداف والخطط الإستراتيجية التي تسير عليها الجامعات