محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح حسين القطحاني، المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، إن فصل الربيع سيبدأ أرصاديا منذ أول الشهر الميلادي المقبل، حيث ينتهي فصل الشتاء.
وقال القحطاني، لـ”الإخبارية”، إن المملكة تشهد رياحا نشطة مثيرة للأتربة تشمل مناطق: تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وتصل لعواصف ترابية يومي الخميس والجمعة بسرعة رياح 50 كيلومترا في الساعة، فضلا عن فرض لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشمل عددا من مناطق المملكة.
وأضاف أن التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة في نهاية فصل الشتاء استعدادا لدخول المرحلة الانتقالية وهي فصل الربيع؛ الذي يدخل أرصاديا بداية الشهر الميلادي المقبل، أما فلكيا فيدخل ذلك الفصل يوم 21 مارس.
أخبار قد تهمك
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.
قد يهمك أيضاً :-
- مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا
- إغلاق 3 مطارات في أوكرانيا
- بلينكن: روسيا تضع اللمسات الأخيرة لغزو أوكرانيا
- روسيا تُغلق مسارات الطيران المدني على طول الحدود مع أوكرانيا
- مقتل 3 جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي على سوريا
كانت هذه تفاصيل خبر متى ينتهي الشتاء ويبدأ الدفء والربيع؟.. “الأرصاد” تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.