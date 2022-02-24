شكرا لقرائتكم خبر عن غبار مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول خلال فترة الظهيرة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 8-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.