مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة فى أوكرانيا، وهو الثانى فى غضون ثلاثة أيام، “بسبب التطورات العسكرية” على الأرض، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر لوكالة “فرانس برس” أن الاجتماع الذى تقدمت كييف بطلب لعقده فى رسالة ولقى تأييدا من الأعضاء الغربيين فى مجلس الأمن الدولي .

وكان البرلمان الأوكرانى صادق، على مرسوم رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حول فرض حالة الطوارئ فى أوكرانيا.

ويأتى هذا التطور بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة فى منطقة دونباس منذ العام 2014.

و أثار اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا المزيد من التوترات مع الغرب الذى ظل يتحدث على مدار أسابيع عن خطط روسية لغزو أوكرانيا.

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وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن الخطوة التى قام بها بوتين جاءت بعد أيام من التوترات المتصاعدة فى المناطق الصناعية شرق أوكرانيا، حيث علقت القوات الأوكرانية فى صراع مستمر منذ ثمانية أعوام مع الانفصاليين المدعومين من أوكرانيا، والذى خلف أكثر من 14 ألف قتيل.

وسلطت الوكالة الأمريكية الضوء على مناطق الانفصاليين، وقالت إنه عندما تمت الإطاحة بالرئيس الأوكرانى المدعوم من موسكو على خلفية احتجاجات كبرى عام 2014، ردت روسيا بضم شبه جزيرة القرم، ثم ساندت تمرد فى منطقة بشرق أوكرانيا يغلب عليها الحديث بالروسية والتى تعرف باسم دونباس.