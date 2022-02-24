إغلاق 3 مطارات في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أُغلقت المطارات في دنيبرو وخاركيف وزابوريجيا في أوكرانيا أمام الملاحة الجويّة حتى صباح اليوم الخميس، وفقا لإشعارات للطيارين أصدرتها السلطات المحلية.
ولم توضح السلطات أي سبب للإغلاق، الذي من المقرر أن ينتهي بين الساعة 05:00 و06:35 بتوقيت غرينتش، حسب المطار.
وكانت روسيا أصدرت إشعارا يحظر على الطائرات المدنية المرور بخطوط الطيران المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا.
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