بلينكن: روسيا تضع اللمسات الأخيرة لغزو أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء إن روسيا تضع “اللمسات الأخيرة” على تسكين القوات في أماكنها، تمهيدا “لغزو كامل” لأوكرانيا، وقال إن الولايات المتحدة “شهدت بالتأكيد وجود قوات روسية داخل أوكرانيا”.
وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز”، أنه لا يستطيع إعطاء “أرقام محددة”، لكن “كل ما رأيناه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية جعل روسيا تضع اللمسات الأخيرة على وجود قواتها في أماكنها عبر جميع حدود أوكرانيا، إلى الشمال والشرق والجنوب، لتكون مستعدة لغزو كامل”.
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