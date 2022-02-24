روسيا تُغلق مسارات الطيران المدني على طول الحدود مع أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أصدرت روسيا إشعارا يحظر على الطائرات المدنية المرور بخطوط الطيران المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا. وذكرت شبكة (سي إن إن) أن روسيا أصدرت إشعارا إلى الطيارين يغطي ممرا للأراضي تجمعت فيه القوات الروسية خلال الأسابيع الماضية. وسيظل الإشعار ساريا حتى 18 مايو. أخبار قد تهمك

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