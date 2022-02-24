مقتل 3 جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي على سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري إن ثلاثة جنود قتلوا في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وقال التلفزيون الرسمي في وقت سابق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على العاصمة وريفها.
وصرح مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام رسمية إنه حوالي الساعة 1:10 من فجر اليوم الخميس نفذت إسرائيل هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.
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