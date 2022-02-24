وفاة أول طفل متأثرا بمضاعفات ما بعد كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

نشرت جريدة «ديلي ميل»، البريطانية خبراً يفيد عن وفاة أول طفل في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد تعرضه للإصابة بمتلازمة ما بعد الكورونا، ويعد هذا الطفل هو الأول في أمريكا.

أفاد التقرير، أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، أصيب بكوفيد 19 وتعرض للعديد من المضاعفات الصحية وإصابته بمتلازمة التهاب العديد من أجهزة الجسم.

وأشار التقرير، أن تعرض الأطفال للإصابة بمتلازمة ما بعد الكورونا أو المرتبطة بالإصابة بكوفيد 19، تعني تعرض الأطفال لحالة مرضية خطيرة، وتتسبب في حدوث التهاب في أعضاء الجسم والقلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي والمخ والعين، ويتعرض الجسم لهذه المضاعفات أثناء رحلة تعافيه أو مكافحته ضد فيروس كورونا.

وأضاف: إن ولاية ويسكونسن الأمريكية سجلت 33 حالة مشابهة لحالة الطفل ذي الـ10 أعوام، منذ بداية العام الجاري 2022».