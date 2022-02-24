محمد بن مسعود - الدمام - اخصائية نفسية تطلق تحذير خطير يداهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المشاهير

حذّرت الأخصائية النفسية سارة هوساوي؛ من متلازمة FOMO، موضحة أنها إدمان سلوكي تصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المشاهير. وبينت هوساوي؛ في لقائها ببرنامج اليوم على “الإخبارية”، أن متلازمة FOMO تعني رغبة الشخص ليكون في كل مكان بمنصّات التواصل، بالمشاركة في الهاشتاقات والتفاعل مع المنشورات والتعليق عليها وغيرها ومتابعة الجميع لمعرفة تفاصيل حياتهم، وإهمالنا حياتنا الواقعية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأشارت إلى أن النموذج الآخر من مصابي متلازمة FOMO على منصات التواصل، هم متابعو أخبار كل المشاهير، ومحور حياتهم الأحداث القائمة، محذرة من خطورة المقارنة بالجميع على منصّات التواصل وتأثيرها السلبي على هؤلاء الأشخاص.

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