سماع دوي 5 انفجارات في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أفات وكالة “رويترز” الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أقرت شن هجوم على بلاده، مضيفا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يرد على دعوته لإجراء محادثات.

وأضاف: “يتمركز نحو 200 ألف عسكري وآلاف المركبات القتالية” على حدود أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وقادة الجيش وعدة مسؤولين روس، أبرزهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة “آر تي” التلفزيونية.

وكان المجلس الأوروبي أشار، أمس، إلى أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل أسماء 351 نائبًا في مجلس الدوما، وتشمل قائمة العقوبات “مسؤولين حكوميين متورطين في قرارات غير قانونية ومصارف ورجال أعمال قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا للعمليات الروسية في أراضي دونيتسك ولوجانسك أو استفادوا منها، ومسؤولين عسكريين كبارًا لعبوا دورًا في الغزو والخطوات المزعزعة للاستقرار، بالإضافة إلى أفراد يتحملون المسؤولية عن قيادة حرب تضليل ضد أوكرانيا.

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن إدارته ستفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه.جي، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: “وجهت إدارتي اليوم بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إي.جي ومسؤولين فيها”.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق، أن ألمانيا ستلغي المصادقة الحكومية على تشغيل أنبوب الغاز نورد ستريم 2، الذي يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

واعتبر القرار خطوة جريئة وخطيرة تتخذ فيها ألمانيا أخيراً موقفاً واضحاً من روسيا، وإلغاء المصادقة التي أعطتها الحكومة الألمانية السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل كان رداً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بالأقاليم الانفصالية في أوكرانيا، وإرسال قوات إلى المنطقة.