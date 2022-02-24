موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية ضد أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات تعرَّضت أوكرانيا، إلى موجة هجمات إلكترونية جديدة، وسجَّلت حكومة البلاد نشاطا مكثفا للهجمات السيبرانية. وفي تلك الأثناء قال البيت الأبيض، إننا نتواصل مع كييف بشأن حاجاتها في مجال الأمن الإلكتروني، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالبت فرنسا بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي بمنحنا دعما ماليا كليا، وفق العربية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنَّ روسيا ستدفع ثمنا أكبر إذا قامت بغزو آخر لأوكرانيا، مشيرا إلى أنَّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي متحدان في إدانة انتهاكات روسيا للقانون الدولي في أوكرانيا. أخبار قد تهمك

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