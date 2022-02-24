شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات الإناث بالدمام تفعل عالمي سرطان الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالدمام، برنامجها التوعوي التثقيفي على مدار يومين، تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، بإشراف مدير الوحدة نجلاء بنت عبدالفتاح السراج، وبتنسيق مسؤولي قسمي العلاقات العامة والإعلام ريم بنت مفضي الحربي، والبحث الاجتماعي بنا بنت محمد الغامدي ونورة بنت عبدالرحمن العتيبي، وتضمن البرنامج ركنا توعويا تثقيفيا، تناولت خلاله د. مريم بنت جعفر العقيلي نظرة عامة عن سرطان الدم لدى الأطفال «اللوكيميا»، وتحدثت عن: التعريف، الأعراض، الأنواع، وعوامل الخطورة، والشخيص، والعلاج.

وأكدت أهمية سرعة إصدار التقارير الطبية إذا كان المريض تحت العلاج «الكيميائي - الجراحي - الإشعاعي» أو منتشر في المرحلة ٤، حتى يتمكن المرضى من الاستفادة من خدمات الوزارة.

وحظى الركن بزيارة المستفيدين وأطفالهم على مدار اليوم، وحرص مسؤولوه على الترحيب وإدخال البهجة في نفوسهم، وتوزيع الهدايا، واستمر البرنامج لمدة يومين، بتنظيم قسم التدريب والتطوير في الوحدة، وقدم محاضرة طبية توعوية عن طريق برنامج «زووم»، بعنوان «السرطان لدى الأطفال»، استهدفت أفراد المجتمع عامة، بالشراكة مع إدارة طب الأسنان في تجمع الشرقية الصحي، بتنسيق مسؤول التثقيف والشراكات المجتمعية في المستشفى حنان بنت سعيد الغامدي، وتقديم طبيب أخصائي أول طب أسنان الأطفال د. فرح عبداللطيف السادات، التي تطرقت إلى شرح أنواع السرطان، وأسباب الإصابة به.