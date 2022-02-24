شكرا لقرائتكم خبر عن «الخبز الأحمر» يتألق في فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الفريج التراثي بقلعة الأحساء المبدعة وعلى هامش فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2022»، الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، يحرص الكثير من الزوار على البحث عن دفء التنور ورائحة المزارع المحملة بكرب النخيل، بحثا عن «الخبز الأحمر» الذي يعد أحد أهم الأكلات لأهالي محافظة الأحساء وزوارها على مدار العام.

وبابتسامة كبيرة وسعادة غامرة يرحب الحرفي فيصل عبدالرحمن الربيع «43 عاما» بالجميع في دكانه، وهو يعد الخبز الأحمر بمختلف النكهات، ليروي قصة حب ووفاء لهذه الحرفة، عاشقا ومحبا لها.

مهنة متوارثة

وقال الربيع: من خلال ملازمتي لوالدي الحرفي والخبير في إعداد الخبز الأحمر وصديقه الحرفي والخبير في إعداد الخبز الأحمر خليل الهران، أثناء عملهما في إعداد الخبز الأحمر، حرصت طوال 25 عاما أن أتعلم منهما الحرفة التي أعتز بها كثيرا، وبفضل ما وجدته منهما من دعم وتشجيع تعلمت الحرفة وتعلقت كثيرا بها، وهذا التعلق الكبير وما اكتسبته من خبرة في الحرفة وكذلك حبي الكبير لها، دفعني لترك وظيفتي الرسمية في الطب، حيث كنت أعمل طبيبا بيطريا، كي أتفرغ تماما للعمل في حرفة والدي التي عشقتها كثيرا، وكذلك حرصي على أن أحافظ على هذا الإرث المهم والتراث الأصيل، وأن أقدم ما بوسعي لخدمة من يرغب في التعلم من أبناء وطننا، فافتتحت محلا خاصا بي، لأعمل به وأكسب لقمة عيشي، وكلي سعادة وفرح بما أقدمه.

فوائد غذائية

وأضاف: لعل من يميز الخبز الأحمر فوائده الغنية بالقيمة الغذائية، كونه يعد من مكونات مهمة، منها: «التمر، البر، حبة البركة، الحلوى الأحسائية، البر، الهيل، الزعفران»، كما يمكن أن يُقدم ويُعد بطرق حديثة ونكهات مختلفة، بإضافة الجبن واللبنة والزعتر، وأيضا يمكن تقديم بيتزا الخبز الأحمر وإضافة الرهش والزيتون والفلافل، والطريقة الحديثة حاليا بعمل الأرز الأحسائي بالخبز الأحمر الذي يجد طلبا كبيرا من الأهالي، كما يُعد الخبز الأحمر أحد أهم الأكلات الأحسائية التي يمكن تناولها على مدار العام صيفا وشتاء.

طرق الإعداد

وتابع: لكل حرفي طريقته في إعداد الخبز الأحمر من خلال عملية تجهيز التنور وتحميته وتسخينه باستخدام كرب النخيل، ويُترك لما يقارب نصف الساعة، وقبل كل ذلك تجهيز العجينة الخاصة بالخبز، ونفعل ذلك يوميا في عملية تستغرق قرابة الساعة والنصف، إلى أن نبدأ بالعمل وإعداد الخبز، وهي عملية تعتمد على إجادة المكونات وطريقة الخلط بمراعاة المقادير المطلوبة، وأنا حريص جدا على مواصلة هذه الحرفة من خلال مشاركتي في العديد من المهرجانات داخل المملكة، وحلمي الكبير أن أشارك خارج المملكة لتمثيل وطني الغالي وتقديم جزء من تراثنا الأصيل، بنقل هذه الحرفة للخارج، كما أنني حرصت على تدريب أبنائي الحرفة حرصا على استمرارها والحفاظ عليها.