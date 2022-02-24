شكرا لقرائتكم خبر عن وفد هيئة الصحفيين بالجبيل يزور فروع «الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من مكتب فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالجبيل، محافظة الأحساء، يتقدمه مدير الفرع محمد بن إبراهيم الزهراني، وشملت الزيارة أولا مقر فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، حيث كان باستقبال الوفد مدير «فرع الأحساء» عادل الذكرالله، وعدد من منسوبي ومنسوبات الفرع، وأطلع الذكرالله الوفد على مرافق الفرع، وقدم عرضا مرئيا عن أبرز الأعمال والأهداف المحققة خلال الفترة الماضية والمستقبلية، من دورات وتدريب ومؤتمرات ومحاضرات مجتمعية، وعقد الجانبان بعدها لقاء لتبادل الخبرات، واختتم اللقاء بالصور التذكارية الجماعية.

ثم زار الوفد بعدها مهرجان التمور الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية «مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة»، حيث تم استقبال الوفد في مجلس الضيافة أولا، ثم تجول على جميع مرافق المهرجان وأركانه والمسرح المخصص للفعاليات، وقال مدير مكتب فرع هيئة الصحفيين بالجبيل، محمد إبراهيم الزهراني: سعداء في مكتب فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالجبيل بهذه الزيارة لمحافظة الأحساء الغالية علينا، التي تأتي ضمن أهداف الفرع وضمن توجيهات رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك ومجلس الإدارة.