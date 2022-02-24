شكرا لقرائتكم خبر عن دورة توعوية عن «السلامة المرورية» بالمدينة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية – محور التعليم والتوعية، ممثلة بكل من مسفر القحطاني وخميس الزهراني وماجد العتيبي، إحدى الشركات بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، لإلقاء دورة توعوية عن السلامة المرورية لجميع موظفي الشركة باللغتين العربية والإنجليزية.

وشملت الدورة نواحي عدة حول السلامة المرورية، والتعريف ببرنامج قيادتي، وكيفية التسجيل والاشتراك فيه، وثمنت الشركة جهود اللجنة على زيارتها التوعوية لنشر أهدافها وبرامجها لكامل شرائح المجتمع.