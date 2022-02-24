شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نسائية للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق بنك الدم بمستشفى القطيف المركزي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، وبالتعاون مع جمعية أم الحمام الخيرية، حملة تبرع بالدم مخصصة للنساء فقط، وتستمر ليومين في مقر الجمعية.

ومن جانب آخر، نظم قسم الجودة بمراكز القطيف، ورشة عمل لتعريف رؤساء الأقسام والمشرفين على معايير ومتطلبات المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «SBAHI» قدمها د. عمرو العمران ود. قاسم الشعلة، بحضور المدير التنفيذي للرعاية الأولية وصحة المجتمع د. هادي ناصر، وطاقم مركز صحي القديح «1».