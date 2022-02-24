شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 20 ألف م2 بشوارع بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية سيهات أعمال تطوير وصيانة الشوارع الداخلية بحي الديرة بإجمالي مساحة ٢٠ ألف متر مربع، وتشمل الأعمال إعادة السفلتة وإصلاح الأرصفة وتكسية النوافذ والممرات بالبلاط المتداخل. وذلك بهدف رفع كفاءة مستوى أداء الطرق.

وكانت بلدية محافظة القطيف نفذت 60 % من أعمال إنشاء امتداد شارع شمال الناصرة بطول 1400م وعرض 40م، وسيساهم الطريق في تسهيل الحركة المرورية وتعزيزها والتنقل بين المدن، والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن.

وواصلت البلدية أعمال إنشاء امتداد طريق الملك عبدالعزيز بطول 1100م وعرض 60م، ويساهم المشروع في تحسين انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من الازدحام وتسهيل حركة النقل والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي، والتشجيع على إنشاء المشاريع الاستثمارية.