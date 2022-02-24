شكرا لقرائتكم خبر عن 2200 جولة تضبط 169 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2222 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 169 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز البلاغات «940» خلال الفترة نفسها، 18 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، فيما أكدت حرصها على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.