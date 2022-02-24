شكرا لقرائتكم خبر عن كرنفال وطني.. الشرقية تتزين بالأزياء التراثية والأعلام في «يوم التأسيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت احتفالات أهالي المنطقة الشرقية، لليوم الثاني بذكرى «يوم التأسيس»، تحت شعار «يوم بدينا»، الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود. وشهدت الاحتفالات عددا من العروض الموسيقية، والفنون الشعبية، وذلك في كورنيش الخبر، وإثراء، وحديقة الملك فهد بمدينة الدمام. فيما شارك الأهالي في الاحتفالات، عبر تنظيم مسيرات احتفائية بالحدائق والساحات والميادين، مرتدين الأزياء التراثية، ورافعين أعلام المملكة. وجرى تركيب 700 «بنر» تحاكي قصة التأسيس موزعة على طرق وشوارع حاضرة الدمام، فيما تم تزيين 3 مبانٍ رئيسية بالحاضرة بالإنارة على شكل شعار «يوم التأسيس» وشعار الرؤية 2030 وصور المؤسس الملك عبدالعزيز «رحمه الله»، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله»، إضافة إلى تركيب 130 علمًا تحمل في طياتها قصة التأسيس عند تقاطعات الطرق.