شكرا لقرائتكم خبر عن حي 1139 بصفوى بلا صرف صحي.. و«المياه»: ضمن المشاريع المجدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ما زال أهالي حي مخطط شرق الخياطية الحامل رقم 1139 بصفوى يعانون من غياب الصرف الصحي عن منازلهم، رغم أنه من الأحياء القديمة، ما يضطرهم إلى تصريف مياه المجاري عن طريق سيارات الشفط التي تثقل كاهلهم بارتفاع تكاليفها.

وعود متكررة

وقال جاسم الصالح: نقطن في حي شرق الخياطية بصفوى منذ عام 2005م، ووعدنا المسؤولون عدة مرات بتوفير الخدمات وأهمها الصرف الصحي، ولكن لم يتحقق ذلك، وراجعنا مرارًا المياه بصفوى والقطيف، ووعدونا خيرا، وجاء مشروع الصرف الصحي الذي نطالب به منذ إنشاء الحي، ولكن تم تحويل المشروع لموقع آخر، دون معرفة الأسباب، وقبل 4 أعوام وبعد مراجعة المياه بالقطيف، وعدونا بتنفيذ المشروع قريبا، وهو ما لم يتحقق. مضيفًا إن المنازل تعتمد اليوم على البيارات التي أنشئت مع بداية بناء المنازل، ونتخوف من تأثر القواعد بسببها، ونقوم بشفطها بين حين وآخر، ما يكلفنا الجهد والمال. مشيرًا إلى أن الحي يقع بين الأحياء المخدومة، كما أن حي الأميرات لا يبعد عنهم سوى شارع واحد عرضه 15 مترا فقط، وتتواجد به الخدمات.

45 قطعةوذكر حسين المسلم أن الحي يضم عددا من المنازل والشقق السكنية، ويتواجد به 45 قطعة أرض، مشغول منها 28، وبكل منزل يتواجد حوالي 8 أفراد؛ مما يعني أن عدد القاطنين في الحي أكثر من 225 فردا، وهذه المنازل والأسر تحتاج إلى الخدمات، كما أن عمر الحي لم يشفع له، رغم أن المطالب المتكررة واسعة.

صيانة الأرصفة

ولفت علي الحنابي إلى أن الحي لا توجد به أرصفة، إضافة إلى تدهور حالة الشوارع والتي تحتاج لإعادة تهيئة وتوسعة، مبينا أن الحي منذ إنشائه لم تتم صيانة الأرصفة التالفة، كما أن جميع الشوارع أصبحت لا تُطاق بسبب التشققات.

مكب نفاياتوأشار المواطن صادق الصالح إلى أن الحي تحوّل إلى مكب للنفايات من مخلفات البناء الصلبة، ويتواجد ركام من الخرسانة شمال الحي، بجانب المنازل، مسببًا تلوثًا بصريًا، كما أنها تجمع القوارض، وتتكاثر فيها الحشرات، ونأمل إزالتها، ومخالفة الذين تسببوا في وجودها، مبينا أن أغلبهم من مقاولي البناء الأجانب.

مياه القطيفمن جهته، أكد مصدر مسؤول في مياه القطيف لـ«اليوم»، أن الحي يقع ضمن مخطط مشروع يجري العمل على تنفيذه، لافتا إلى تنفيذ الرفع المساحي له، مبينًا أن المشروع يضم مناطق متفرقة ولها جدولتها المحددة.