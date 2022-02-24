شكرا لقرائتكم خبر عن 250 متطوعا في مبادرة «لنمشي من أجل الوطن» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك 250 متطوعًا ومتطوعة، في مبادرة مجتمعية بعنوان «لنمشي من أجل الوطن»، نظمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، احتفالًا بيوم التأسيس السعودي وللتشجيع على ممارسة رياضة المشي في كورنيش الغدير بحاضرة القطيف.
وقالت مديرة إدارة شؤون الاستجابة الإنسانية والتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بثينة الماجد: إن هذه الفعالية جاءت بهدف الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، وإظهار مشاعر الحب والولاء للوطن من خلال المشي حول كورنيش الغدير، مؤكدة دور المبادرة في توعية المجتمع بأهمية ممارسة رياضة المشي التي تُعد من أهم العادات الصحية.