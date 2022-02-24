وقالت مديرة إدارة شؤون الاستجابة الإنسانية والتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بثينة الماجد: إن هذه الفعالية جاءت بهدف الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، وإظهار مشاعر الحب والولاء للوطن من خلال المشي حول كورنيش الغدير، مؤكدة دور المبادرة في توعية المجتمع بأهمية ممارسة رياضة المشي التي تُعد من أهم العادات الصحية.

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 متطوعا في مبادرة «لنمشي من أجل الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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