شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء أرصفة شارع «مكة المكرمة» بعين دار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف رئيس بلدية عين دار م. محمد المطيري، على أعمال طلاء الأرصفة بشارع مكة المكرمة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، مشددا على بذل الجهود للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد م. المطيري، خلال جولته التفقدية على عدد من أعمال وخدمات البلدية القائمة، رافقه فيها عدد من رؤساء الأقسام بالبلدية، أن البلدية تولي اهتماما كبيرا بجميع نواحي السلامة في مجالات التخطيط الحضري والتنمية التي تعمل على تنفيذها، باعتبار أن سلامة وراحة أفراد المجتمع هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سائر مظاهر التمدن والتطوير، ومسيرة التقدم والنماء.