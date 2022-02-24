شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية الجبيل: مشاريع أرامكو تدعم البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس بلدية محافظة الجبيل م. فارس العريج، أهمية المشاريع التي تنفذها أرامكو السعودية في دعم التنمية بالمحافظة، وتعزيز الجهود لتنفيذ برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال زيارته للشركة مؤخرا، التي استقبله فيها نائب رئيس أرامكو السعودية لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الشمالية داود الداود.

وشهد اللقاء تقديم عرض عن المشاريع الحالية للشركة، والتعريف بأثرها التنموي على مدينة الجبيل في مجالات إنتاج النفط، وإنشاء المشاريع السكنية لموظفي الشركة، والبنية التحتية للطرق وأنظمة النقل بما ينعكس على التنمية في مدينة الجبيل، إلى جانب دور تلك المشاريع في توفير الفرص الوظيفية، وتلبية احتياجات السكان، واستكشاف وجذب الفرص.