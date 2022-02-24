شكرا لقرائتكم خبر عن الفصل عقوبة التلاعب وعدم تفعيل الـ«GPS» لـ 223 ألف موظف بـ«الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ«اليوم» عن شروع وزارة الصحة، خلال الأيام المقبلة، في تطبيق نظام الحضور والانصراف الذكي على موظفيها، البالغين 223 ألفا، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني لنظام «موارد»، الخاص بوزارة الصحة، الذي يعمل على كل الأجهزة الإلكترونية ويدعم نظامي «ios» و«Android»، ويعنى هذا النظام بمتابعة الموظف وإثبات وجوده في مقر العمل، مؤكدًا أن عدم ظهور الموقع يثبت غياب الموظف عن العمل.

شرط أساسي

وبيّن المصدر أنه ظهرت خاصية جديدة عبر تطبيق «موارد»، يستطيع الموظف من خلالها تسجيل حضوره وانصرافه، ويعد تشغيل خدمة «تحديد الموقع» شرطًا أساسيًا لإثبات حضور وانصراف الموظف، متابعًا: وضعت وزارة الصحة منشورات توضح للموظفين طريقة استخدام البرنامج استعدادًا لبدء تطبيق هذا النظام، كما وضعت الوزارة خانة «حضور وانصراف فريقي»، وهي خاصة بالمدير لمتابعة حضور وانصراف الموظفين.

مرحلة تجريبية

وأكد مصدر في الصحة لـ ”الخليج 365” أن البرنامج في المرحلة التجريبية، وسيخضع للتقييم وتعميمه بعد نجاح التجربة.

خطوة متميزة

من ناحيته، قال المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو: إن التطبيق يعد خطوة متميزة لضبط العمل، وسيسهم في متابعة الموظفين الميدانيين، مشيرًا إلى أن ترك الموظف هاتفه في المنشأة وخروجه منها يعرضه لعقوبة تصل إلى حد الفصل، وتستوجب غرامات حسب نظام العمل، والتحقيق مع الموظف، وأنه في المرة الأولى يوجه إنذار للموظف، والمرة الثانية غرامة، وبعد ذلك الفصل.

متابعة الموظفين

وأكد أن القرار يهتم بمتابعة الموظفين، ولن تتم مراقبتهم ومعرفة مواقعهم خارج وقت العمل، خاصةً أنه سيهتم بمتابعة الموظفين الميدانيين والتأكد من تأديتهم العمل، والتوجه إلى المواقع المطلوبة منهم دون تلاعب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع مستقبلًا أن يتم تطبيق ذلك في الأمانات والبلديات لمراقبة الموظفين الميدانيين.

عمل ميداني

وطالب بتفعيل هذا القرار في جميع الجهات الحكومية، خاصة للعاملين في الميدان، فالأعمال المكتبية يسهل فيها متابعة الموظف، والمدير يستطيع المرور على المكاتب والتأكد من وجود الموظفين، إلا أن العمل الميداني أشد حاجة لهذه الخاصية.

ظروف استثنائية

وأضاف إن الموظف يستطيع الخروج من المنشأة لأي ظرف، عبر الاستئذان من مديره، ويحميه ذلك من الإنذارات، وأنه في حال وجه إنذار إلى المدير سيوضح أن الموظف مستأذن، فالتطبيق لا بد أن تكون فيه خانة خاصة بالمدير.